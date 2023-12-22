Смольный выделил 45 млн рублей на путёвки в зимние детские лагеря

Также в прошлом году было принято решение существенно увеличить количество сертификатов для отправки детей в оздоровительные лагеря летнего отдыха.

Власти Северной столицы выделили значительные средства на организацию отдыха и оздоровления детей и молодёжи в 2024 году. Общая сумма составила 3,5 млрд рублей, включая 45 млн, выделенных на оплату сертификатов для зимней оздоровительной кампании. Об этом рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов в своём Telegram-канале.

Градоначальник отметил, что в прошлом году было принято решение существенно увеличить количество сертификатов для отправки детей в оздоровительные лагеря летнего отдыха. Число ребят, посетивших эти организации, выросло на 27% по сравнению с предыдущим годом.

Беглов также уточнил, что использование инфраструктуры новых школ, оснащенных всем необходимым, играло важную роль в реализации данной инициативы.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный приобретает здания под детские сады в Пушкинском и Выборгском районах.

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