Смольный приобретает здания под детские сады в Пушкинском и Выборгском районах

Дошкольные учреждения заработают в Шушарах и Парголово.

В Пушкинском и Выборгском районах Петербурга откроются детские сады. Соответствующее постановление о бюджетных инвестициях подписал губернатор Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного 7 января.

В Шушарах в доме 262к3 по Московскому шоссе разместится дошкольное учреждение компенсирующей направленности на 55 мест. Общая площадь помещения составляет 1 тыс. "квадратов". В саду будет три группы. Есть процедурный кабинет, музыкальный и спортивный залы.

В Парголово в здании дома 309к2 по улице Шишкина заработает детский сад №11 Выборгского района, рассчитанный на 280 воспитанников из ЖК "Северная долина".

Открытие новых детских садов в Шушарах и Парголово – важная часть обеспечения новоселов необходимой социальной инфраструктурой. Пресс-служба Смольного

Ранее мы рассказывали о том, что на Юнтоловском проспекте откроют новые детский сад и школу.

Фото: Piter.TV