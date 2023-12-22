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Смольный приобретает здания под детские сады в Пушкинском и Выборгском районах
Сегодня, 11:46
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Смольный приобретает здания под детские сады в Пушкинском и Выборгском районах

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Дошкольные учреждения заработают в Шушарах и Парголово.

В Пушкинском и Выборгском районах Петербурга откроются детские сады. Соответствующее постановление о бюджетных инвестициях подписал губернатор Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного 7 января. 

В Шушарах в доме 262к3 по Московскому шоссе разместится дошкольное учреждение компенсирующей направленности на 55 мест. Общая площадь помещения составляет 1 тыс. "квадратов". В саду будет три группы. Есть процедурный кабинет, музыкальный и спортивный залы.

В Парголово в здании дома 309к2 по улице Шишкина заработает детский сад №11 Выборгского района, рассчитанный на 280 воспитанников из ЖК "Северная долина". 

Открытие новых детских садов в Шушарах и Парголово – важная часть обеспечения новоселов необходимой социальной инфраструктурой.

Пресс-служба Смольного

Ранее мы рассказывали о том, что на Юнтоловском проспекте откроют новые детский сад и школу.

Фото: Piter.TV

Теги: новые детские сады, парголово, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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