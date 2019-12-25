В Шушарах построят новый жилой комплекс с подземным гаражом

Архитектурный облик будущего жилого комплекса, планируемого в Шушарах вдоль улицы Редкое Кузьмино, получил официальное согласование. Разработкой проекта занималась архитектурная мастерская "Б2" по заказу АО "Специализированный застройщик "Строительная корпорация "Возрождение Санкт-Петербурга".
Как сообщил портал "Строительный Петербург", на первых этажах корпусов нового ЖК будут размещены магазины, кафе, спорт и ветеринария. Фасады домов в жилом комплексе оформят в современном стиле. В качестве основных отделочных материалов задействуют клинкер, клинкерную и бетонную плитку, а также металлические панели и кассеты.
Важное внимание уделили сохранению исторической составляющей территории: архитекторы оставили нетронутыми братское захоронение и мемориальную Березовую аллею — ее высадили на месте первой траншеи советских войск.
Проблему размещения автомобилей решат с помощью нескольких вариантов парковок. Так, на территории ЖК обустроят подземные и открытые автостоянки, а также построят отдельно стоящий подземный гараж.
Ранее мы сообщали, что у станции метро "Елизаровская" появится новый жилой квартал.
Фото: ВКонтакте / Комитет по градостроительству и архитектуре
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