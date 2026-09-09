Новый жилой квартал появится у станции метро "Елизаровская"

Центром жилого комплекса станет закрытый зеленый двор с прудом, беседками и столами для отдыха.

В Невском районе Петербурга, всего в девяти минутах ходьбы от станции метро "Елизаровская", появится новый жилой квартал под названием "Брусники – Текстура". Власти города уже согласовали архитектурный облик проекта. Старт продаж запланирован на четвертый квартал 2026 года, пишет "Петербургский дневник".

Квартал будет состоять из восьми секций высотой от шести до восьми этажей, объединенных общим двором. Такая высота зданий соответствует окружающей застройке и сохраняет масштаб улицы. Всего в комплексе построят 361 квартиру.

Архитектурное решение отсылает к промышленному прошлому района – Невской заставе, одному из старейших индустриальных кластеров Петербурга. Рядом находится улица Ткачей, а неподалеку когда-то работала прядильно-ткацкая мануфактура. Эта история легла в основу облика новых домов: фасады выполнены с ритмом и материалами, напоминающими о текстильном производстве. Нижние этажи будут облицованы зеленой глазурованной плиткой, а также украшены мозаичными панелями с орнаментом, имитирующим переплетение нитей.

На входе в квартал создадут площадь с зонами ожидания, кофейней и коворкингом. Здесь установят арт-объект – тактильную карту, собранную из кирпича, бетона, металла и керамики, характерных для исторической застройки Невской заставы.

С внешней стороны квартала проложат новую улицу – переулок Ткачей. Вдоль него разместятся коммерческие помещения и небольшой карманный парк. Мощение повторит ритм фасадов, а детали интерьера продолжат тему ткачества: скамьи будут напоминать катушки для ниток, фонари – игольные ушки, а кованые элементы – изгибы пряжи.

Центром жилого комплекса станет закрытый зеленый двор с прудом, беседками и столами для отдыха. Здесь высадят взрослые деревья и кустарники, обустроят спортивную площадку и пространство для детских игр.

Фото: "Брусника"