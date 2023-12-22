На Юнтоловском проспекте откроют новые детский сад и школу

В дошкольном учреждении есть залы для физкультурных и музыкальных занятий, бассейн.

Губернатор Александр Беглов подписал постановление правительства Петербурга о выделении средств для выкупа в собственность двух зданий в Приморском районе на Юнтоловском проспекте. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 6 января.

В первом корпусе откроют среднюю образовательную школу №428 на 825 мест, а во втором – детский сад №26, который сможет принять 200 воспитанников. В дошкольном учреждении есть залы для физкультурных и музыкальных занятий, бассейн. Кроме того, на территории оборудованы игровые площадки.

Приморский район занимает первое место в городе по численности – там проживают порядка 700 тыс. человек. Несколько лет он является лидером по вводу жилья.

Ранее на Piter.TV: Смольный приобретет здания под детские сады в Невском и Василеостровском районах.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)