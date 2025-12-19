В Приморском районе Петербурга достроили детский сад с бассейном

Садик рассчитан на 10 групп.

В жилом квартале "Юнтолово" на северо-западе Санкт-Петербурга завершено строительство нового детского сада. Дошкольное учреждение на Юнтоловском проспекте, 41, рассчитано на 200 детей и уже получило разрешение на ввод в эксплуатацию.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", садик рассчитан на 10 групп и ориентирован на детей разного возраста. В здании оборудованы игровые помещения и спальни, музыкальный и спортивный залы, бассейн, а также кабинеты логопеда и психолога. Питание организовано на собственной кухне, что позволяет обеспечить полный цикл работы учреждения.

Пространство вокруг детского сада также продумано с учётом потребностей детей. На территории размещены игровые площадки с современным оборудованием, установлены навесы для защиты от солнца и осадков, а также спортивные тренажёры для активных занятий на свежем воздухе.

Новый детский сад стал частью социальной инфраструктуры квартала "Юнтолово", который активно развивается и застраивается. Возведение дошкольного учреждения за счёт средств инвестора позволяет обеспечить жителей микрорайона местами в детских садах в шаговой доступности.

За ходом строительства и соответствием объекта установленным требованиям следили специалисты СПб ГБУ "Управление строительными проектами", подведомственного Комитету по строительству Санкт-Петербурга.

Фото: портал "Строительный Петербург"