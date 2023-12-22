Смольный приобретёт здания под детские сады в Невском и Василеостровском районах

Также планируется выкупить ещё один объект под школу.

Правительство Петербурга приняло решение выкупить здания для детских садов и школы в двух районах города. По информации пресс-службы Смольного, в общей сложности город приобретёт три объекта.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановления о приобретении зданий у компании "ЛСР. Недвижимость-Северо-Запад" в Невском и Василеостровском районах. В первом случае речь идет о двух постройках, а во втором – об одной.

Речь идёт об объектах на Архивной улице и на набережной Миклухо-Маклая для размещения двух детских садов. Кроме того, городская администрация собирается приобрести у застройщика здание под школу, в которой будут обучаться более 2,2 тыс. детей.

Ранее мы сообщили о том, что за последние пять лет в Петербурге благоустроили более 200 общественных пространств.

Фото: Piter.TV