За последние пять лет в Петербурге благоустроили более 200 общественных пространств

Среди реализованных проектов особенно выделяются прибрежные территории.

Правительство Северной столицы подвело промежуточные итоги благоустройства общественных пространств за период с 2019-ого по 2023 год. Всего за эти пять лет было благоустроено 226 локаций, из которых треть представляют собой новые площадки для прогулок и отдыха. Об этом информирует пресс-служба Смольного.

Градоначальник подчеркнул, что при выборе мест для благоустройства учитываются пожелания и запросы жителей. Он особо отметил роль пожилых петербуржцев в выборе мест для благоустройства.

Среди реализованных проектов особенно выделяются прибрежные территории, включая пляж у Среднего Суздальского озера, Леонтьевский мыс, набережную Карповки и рекреационные зоны у реки Лапка.

Ранее мы сообщили о том, что торговый оборот Петербурга с арктическими регионами РФ вырос на 21%.

Фото: Правительство Петербурга