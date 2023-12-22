Торговый оборот Петербурга с арктическими регионами РФ вырос на 21%

Наибольшие размеры контрактов с Арктической зоной город на Неве сохраняет в сферах здравоохранения и дорожно-транспортной инфраструктуры.

По итогам 2023 года торговый оборот Северной столицы с регионами Арктической зоны России достиг 40,1 млрд рублей, что превышает показатель предыдущего года на 21%. Об этом информирует пресс-служба Смольного.

Республика Карелия сохраняет лидерство по торговому обороту с Петербургом, заключив 1 292 контракта на сумму более чем 14 млрд рублей. Этот объём превышает прошлогодний на два раза, а количество контрактов выросло в четыре раза. Рост экономического взаимодействия также наблюдается у города на Неве и Архангельской области. С предприятиями Поморья было заключено 1 208 контрактов на сумму 7,2 млрд рублей.

Наибольшие размеры контрактов с Арктической зоной город сохраняет в сферах здравоохранения и дорожно-транспортной инфраструктуры. В сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства количество заключенных контрактов увеличилось в пять раз, достигнув 544 на общую сумму 3,6 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный выделит более 3,5 млрд рублей на детские путёвки в 2024 году.

Фото: ВКонтакте / Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики