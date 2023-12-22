Смольный выделит более 3,5 млрд рублей на детские путёвки в 2023 году

Документ принят в рамках Года семьи.

В Северной столицы утверждены стоимость и квоты детских путевок на 2024 год и февраль 2025 года. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов, пишет пресс-служба Смольного.

Документ принят в рамках Года семьи, объявленного президентом Владимиром Путиным, и призван оказать дополнительную соцподдержку петербуржцам. Новое постановление определяет стоимость пребывания в организациях отдыха и устанавливает квоты предоставления путёвок.

Затраты на организацию отдыха составят 3,53 млрд рублей, из которых 45,3 млн пойдут на оплату сертификатов, реализуемых в рамках зимней оздоровительной кампании 2023-2024 г.г.

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Фото: Piter.TV