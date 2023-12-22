Прожиточный минимум в Петербурге подняли почти на 10%

Увеличится также величина прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал документ об увлечении прожиточного минимума в городе. Теперь показатель на душу населения составляет 16 535 рублей, что на 9,5%, или на 1441 рубль больше, чем в 2023 году. Об этом информирует пресс-служба Смольного.

Увеличится также величина прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам. Для трудоспособного населения она составит 18 023 рубля, для пенсионеров – 14 220 рублей, для детей – 16 039 рублей.



Прожиточный минимум несёт в себе важную социальную функцию: так, если доход человека ниже показателя, он получает различные виды социальной поддержки, например, детские пособия, доплаты к пенсии, государственную социальную помощь и другие меры.



Рост прожиточного минимума объясняется корректировкой соответствующего федерального закона на период с 2024 по 2026 годы.

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