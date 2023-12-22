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"Оранжевый" уровень погодной опасности в Петербурге продлен
Сегодня, 10:54
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"Оранжевый" уровень погодной опасности в Петербурге продлен

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Петербуржцев предупредили о низкой температуре.

"Оранжевый" уровень опасности из-за погодных условий объявлен в Петербурге с 1 по 3 января. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 31 декабря.

По информации Росгидрометцентра, 1 января с 12:00 до 12:00 3 января 2024 года на территории Северной столицы объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности из-за очень низкой температуры. 

Правительство города попросило жителей соблюдать особую осторожность при нахождении на открытом воздухе. Быть более внимательными необходимо и водителям.

Ранее "оранжевый" уровень опасности объявляли лишь на 1 января.

Фото: Piter.TV

Теги: низкая температура, оранжевый уровень опасности
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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