"Оранжевый" уровень погодной опасности в Петербурге продлен

Петербуржцев предупредили о низкой температуре.

"Оранжевый" уровень опасности из-за погодных условий объявлен в Петербурге с 1 по 3 января. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 31 декабря.

По информации Росгидрометцентра, 1 января с 12:00 до 12:00 3 января 2024 года на территории Северной столицы объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности из-за очень низкой температуры.

Правительство города попросило жителей соблюдать особую осторожность при нахождении на открытом воздухе. Быть более внимательными необходимо и водителям.

Ранее "оранжевый" уровень опасности объявляли лишь на 1 января.

Фото: Piter.TV