В Петербурге ночью 1 января объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности

Петербуржцев и гостей города предупредили об ухудшении погодных условий 1 января 2024 года с 00:00 до 12:00, передает пресс-служба Смольного.
По информации Росгидрометцентра, в указанный период объявлен "оранжевый" уровень опасности из-за очень низкой температуры.
Кроме того, с 1 по 5 января ожидается аномально холодная погода с отклонением среднесуточной температуры от нормы на 10 градусов и более.
Правительство попросило горожан соблюдать особую осторожность при нахождении на открытом воздухе. Быть особо внимательными необходимо и водителям.
Ранее на Piter.TV: в Петербурге 30 декабря пройдет сильный снег.
Фото: Piter.TV
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