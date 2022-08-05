В Петербурге ночью 1 января объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности

Петербуржцы и гости города столкнутся с очень низкой температурой.

Петербуржцев и гостей города предупредили об ухудшении погодных условий 1 января 2024 года с 00:00 до 12:00, передает пресс-служба Смольного.

По информации Росгидрометцентра, в указанный период объявлен "оранжевый" уровень опасности из-за очень низкой температуры.

Кроме того, с 1 по 5 января ожидается аномально холодная погода с отклонением среднесуточной температуры от нормы на 10 градусов и более.

Правительство попросило горожан соблюдать особую осторожность при нахождении на открытом воздухе. Быть особо внимательными необходимо и водителям.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге 30 декабря пройдет сильный снег.

Фото: Piter.TV