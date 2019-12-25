Из-за заморозков 30 сентября в Петербурге объявили "оранжевый" уровень опасности

В Петербурге из-за заморозков 30 сентября объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности, рассказали в Смольном.
По информации Рocгидрометцeнтрa, завтра с 00:00 до 10:00 местами температура воздуха может достигать -2 градусов.
Водителям рекомендовано соблюдать осторожность на дорогах и помнить об ухудшении свойств летней резины при температуре ниже 4 градусов.
Пресс-служба Смольного
Ранее на Piter.TV: минувшей ночью в Ленобласти на границе с Карелией температура составила -6,6 градусов.
Фото: Piter.TV
