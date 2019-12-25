  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ночью в Ленобласти на границе с Карелией температура составила -6,6 градусов
Сегодня, 10:59
108
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Ночью в Ленобласти на границе с Карелией температура составила -6,6 градусов

0 0

Самым "жарким" местом оказался Кронштадт (+4,7 градуса).

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился температурными показателями минувшей ночи. Так, в Сосново столбили термометров показали -4 градуса, на границе с Карелией – до -6,6 градусов. 

С положительной температурой остались прибрежные районы Финского залива и местами у Ладоги. Самым "жарким" местом оказался Кронштадт (+4,7 градуса). 

В Петербурге в центре города минимальная температура тоже самая низкая +2,3 гр., а вот в окрестностях заморозки точно наблюдались, в Пулково отмечали -1 гр. 

Александр Колесов, синоптик  

Ранее на Piter.TV: синоптик предупредил о похолодании на этой неделе в Петербурге. 

Фото: unsplash 

Теги: осень, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии