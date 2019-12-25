Ночью в Ленобласти на границе с Карелией температура составила -6,6 градусов

Самым "жарким" местом оказался Кронштадт (+4,7 градуса).

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился температурными показателями минувшей ночи. Так, в Сосново столбили термометров показали -4 градуса, на границе с Карелией – до -6,6 градусов.

С положительной температурой остались прибрежные районы Финского залива и местами у Ладоги. Самым "жарким" местом оказался Кронштадт (+4,7 градуса).

В Петербурге в центре города минимальная температура тоже самая низкая +2,3 гр., а вот в окрестностях заморозки точно наблюдались, в Пулково отмечали -1 гр. Александр Колесов, синоптик

