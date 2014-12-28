В Петербург возвращаются заморозки: синоптик предупредил о похолодании на следующей неделе

В ряде районов области прогнозируются отрицательные температуры, а в Петербурге они могут опуститься к отметке около нуля.

В Ленинградской области и Санкт-Петербурге установилась прохладная погода, которая в ближайшие дни станет ещё холоднее. Как рассказал главный синоптик города Александр Колесов, прошедшей ночью температура колебалась от +1 до +6 градусов, а в Лодейном Поле столбик термометра опускался до нуля. Теплее всего сейчас у побережья Финского залива — там воздух прогревался до +8…+10 градусов.

Предстоящая ночь будет немного мягче благодаря облакам, однако уже в начале следующей недели ожидается заметное похолодание. Усиливающийся антициклон принесёт ясное небо и штиль, что приведёт к наиболее холодным ночам этой осени. В ряде районов области прогнозируются отрицательные температуры, а в Петербурге они могут опуститься к отметке около нуля.

По словам Колесова, антициклон смещается через Ботнический залив к северу, и на его северо-восточной периферии сохраняется высокая облачность. Поэтому пятница и суббота пройдут под серым небом, а местами на востоке области возможен небольшой дождь. В воскресенье снова ожидается много солнца.

Максимальное давление в регионе синоптики прогнозируют на начало недели — до 1038–1039 гПа (около 779 мм рт. ст.). В эти же дни и придёт самая холодная воздушная масса. Днём в Петербурге температура удержится в пределах +10…+13 градусов, ночью значительно ниже. При этом ветра почти не будет, поэтому днём сохранится ощущение относительного комфорта.

Фото: Piter.tv