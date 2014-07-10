Агроном объяснил, как защитить растения от весенних заморозков

Агроном и биолог Михаил Воробьев объяснил, как можно защитить растения от весенних заморозков. Об этом он рассказал телеканалу "360".

По словам эксперта, наименее устойчивы к морозам европейские и американские сорта роз, которые ориентированы на мягкие температуры. Для защиты саженцов от заморозков необходимо укрыть их специальным нетканным материалом. Воробьев уточнил, что речь идет об аналоге синтетической марли, которая пропускает воздух и воду, но задерживает тепло.

При этом агроном отметил, что в случае с защитой крупных деревьев необходимо делать дымовые кучи, которые могут не понравиться соседям или пожарным. Он посоветовал использовать дымовые шашки, которые горят путем химических веществ, после чего образуется густой дым, окутывающий все деревья.

Фото: pxhere.com