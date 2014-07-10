Лариса Долина сыграет в спектакле Михаила Барщевского

Режиссер отказался раскрывать подробности участия певицы в спектакле.

Российская эстрадная певица Лариса Долина сыграет в спектакле режиссера Михаила Барщевского. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на режиссера.

Отмечается, что спектакль под названием "Мечты Фемиды" будет состоять из двух сюжетных линий. В первой центральной фигурой станет медиамагнат, уверенный, что все продается и покупается. Во второй линии героем станет судья, привыкшей рассчитывать только на себя и держать все под контролем.

Барщевский подтвердил участие Долиной в своем спектакле. Он добавил, что завтра, 7 апреля, состоится пресс-завтрак, на котором можно будет увидеть режиссера в компании с певицей. При этом раскрыть подробности встречи и того, какую роль сыграет Долина, Барщевский отказался.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге почти полностью раскупили билеты на четыре концерта Киркорова.

Фото: ВКонтакте / Лариса Долина