Петербуржцев ждет вторая волна бабьего лета с заморозками

Синоптик Шувалов сообщил о солнечной погоде и плавном переходе в осень.

В начале октября в Петербурге ожидается вторая волна "бабьего лета". Погода будет преимущественно солнечной и сухой, при этом ночами возможны заморозки. Об этом рассказал "Вечернему Санкт-Петербургу" руководитель Прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По его словам, в сентябре средняя температура составила +15,3 °С, что позволило назвать месяц "четвертым летним" третью осень подряд. В первые дни октября температура днём сохранится на уровне +8…+13 °С, при этом осадков не прогнозируется.

Синоптик отметил, что с 4 по 6 октября антициклон начнёт смещаться за Урал. На смену ему придут западные и юго-западные ветры, которые принесут дожди, но удержат дневные температуры выше +10 °С.

Ранее жителям Петербурга и Ленобласти рассказали, куда обращаться при отсутствии отопления.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.TV