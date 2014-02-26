Бабье лето в Петербурге подходит к концу

Заморозки вышли на побережье Финского залива, к Выборгу, Озеркам и Лисьему Носу.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил о том, что к выходным к региону подтянется более плотная облачность. А 1 октября еще солнечно, температура воздуха составит до +12 градусов.

Минувшая ночь стала самой холодной по территории Ленобласти. Заморозки вышли на побережье Финского залива, к Выборгу, Озеркам и Лисьему Носу. Только четыре метеостанции остались с положительными показателями.

Самое холодное место – это Сосново (-5,3 гр.), самое теплое все еще Кронштадт (+4,1 гр.). В центре города опять повторение температуры в +1,5 гр. Александр Колесов, синоптик

Ранее мы рассказывали о том, что жителей Петербурга предупредили о загрязнении воздуха.

Фото: Piter.TV