Бабье лето в Петербурге подходит к концу
Сегодня, 9:58
Заморозки вышли на побережье Финского залива, к Выборгу, Озеркам и Лисьему Носу.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил о том, что к выходным к региону подтянется более плотная облачность. А 1 октября еще солнечно, температура воздуха составит до +12 градусов. 

Минувшая ночь стала самой холодной по территории Ленобласти. Заморозки вышли на побережье Финского залива, к Выборгу, Озеркам и Лисьему Носу. Только четыре метеостанции остались с положительными показателями. 

Самое холодное место – это Сосново (-5,3 гр.), самое теплое все еще Кронштадт (+4,1 гр.). В центре города опять повторение температуры в +1,5 гр. 

Александр Колесов, синоптик 

Ранее мы рассказывали о том, что жителей Петербурга предупредили о загрязнении воздуха. 

Фото: Piter.TV 

