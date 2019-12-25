Жителей Петербурга предупредили о загрязнении воздуха 1 октября

Ожидаются неблагоприятные метеоусловия, которые поспособствуют загрязнению атмосферы.

В ГУ МЧС России по Петербургу жителей города предупредили об ухудшении погодных условий 1 октября.

По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", завтра ожидаются неблагоприятные метеоусловия, которые поспособствуют загрязнению атмосферы.

А утром 30 сентября, напомним, в Северной столице действовал "оранжевый" уровень опасности из-за заморозков. С 00:00 до 10:00 температура воздуха местами достигала до -2 градусов.

Фото: Piter.TV