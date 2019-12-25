  1. Главная
Жителей Петербурга предупредили о загрязнении воздуха 1 октября
Сегодня, 13:00
74
Ожидаются неблагоприятные метеоусловия, которые поспособствуют загрязнению атмосферы.

В ГУ МЧС России по Петербургу жителей города предупредили об ухудшении погодных условий 1 октября. 

По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", завтра ожидаются неблагоприятные метеоусловия, которые поспособствуют загрязнению атмосферы. 

А утром 30 сентября, напомним, в Северной столице действовал "оранжевый" уровень опасности из-за заморозков. С 00:00 до 10:00 температура воздуха местами достигала до -2 градусов. 

Ранее синоптик рассказал, когда выпадет первый снег в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

