Синоптик рассказал, когда выпадет первый снег в Петербурге

Руководитель Прогностического центра "Метео" Александр Шувалов поделился с spb.aif.ru мнением о предстоящей погоде в ближайшее время. Октябрь и ноябрь, по его прогнозам, вероятно, окажутся теплее привычных показателей.

Однако значительное похолодание ожидается уже в ближайшее время — в последних числах сентября. Температура воздуха существенно снизится, и привычная тёплая погода с температурой выше +20°С сменится дневными показаниями термометра порядка +10...+15°C. Жители восточной части Ленинградской области уже почувствуют наступление первых заморозков.

Шувалов добавил, что снежный покров вряд ли появится раньше середины октября. То явление, которое ошибочно назвали "летним снегом" 25 августа, на самом деле представляло собой обычный град, обильно выпавший в тот день.

