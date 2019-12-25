  1. Главная
Петербург 22 сентября окажется в тылу циклона, пройдут дожди
Температура в течение дня понизится.

Петербург 22 сентября ощутит влияние тыловой части североатлантического циклона "Бернвард". Об этом сегодня сообщил синоптик Михаил Леус в своем tg-канале. 

Днем циклон выйдет своим центром в районы Кольского полуострова и сформирует облачную с прояснениями погоду, местами пройдут кратковременные дожди. Кроме того, возможно формирование нагонных явлений. Температура в течение дня понизится. 

Столбики термометров покажут +16…+18 градусов, по области +13…+18 градусов. Ветер западный 6-11 м/с с порывами до 14-19 м/с. Атмосферное давление составит 753 миллиметра рт. ст., что ниже нормы. 

А 23 сентября в Северной столице тоже ожидаются осадки, температура воздуха днем +11…+13 градусов. 

Фото: Piter.TV

