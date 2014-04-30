Жителям Петербурга и Ленобласти рассказали, куда обращаться при отсутствии отопления

Хотя управляющие организации технически способны подать тепло заранее, массовое подключение начнется только после соответствующего постановления властей.

Отопление уже запущено более чем в половине населенных пунктов Ленобласти, однако некоторые жильцы продолжают жаловаться на холодные батареи. Кроме того, несмотря на начало отопительного сезона с 25 сентября, далеко не все петербургские квартиры получили тепло. Согласно погодному прогнозу, скоро ожидаются похолодания до -4 градусов, но централизованное включение отопления произойдет лишь при условии, что средняя суточная температура держится ниже 8 градусов пять суток подряд.

В случае объявления начала отопительного периода, но отсутствия нагрева батарей, горожане имеют право позвонить на специальную горячую линию, контактные данные которой опубликованы на официальном портале городской администрации.

Для жителей Ленинградской области предусмотрена возможность оставить жалобу онлайн, отправив сообщение в официальной группе Ситуационного центра через социальную сеть "ВКонтакте". Обращение должно содержать четкий адрес места проживания и подробное изложение проблемы. Специалисты соответствующих ведомств рассматривают подобные обращения и предоставляют ответы максимально оперативно.

Фото: Pxhere