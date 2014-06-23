В Петербурге предложили начать отопительный сезон раньше срока

Депутат Цивилев предлагает регионам самостоятельно решать сроки подачи тепла в дома.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев направил в Минстрой России предложение предоставить регионам право самостоятельно определять сроки начала отопительного сезона, сообщает официальный сайт парламента.

По действующему федеральному нормативу отопление включают, если среднесуточная температура держится на уровне +8°С и ниже в течение пяти дней подряд. Цивилев отметил, что этот стандарт не учитывает климатические особенности Петербурга — высокую влажность, ветер и реальные условия в квартирах.

В обращении парламентарий предложил: предоставить регионам право самостоятельно решать сроки запуска отопления на основе данных Роспотребнадзора и МЧС; учитывать влажность, скорость ветра и показатели температуры в жилых помещениях; разрешить точечную подачу тепла в отдельные дома при резком похолодании; направить разъяснения о механизмах досрочного или частичного включения отопления.

ФГБУ "Северо-Западное УГМС" прогнозировало заморозки в Петербурге с 30 сентября, температура ожидается до –4°С. Однако среднесуточная температура остаётся выше +8°С, поэтому пока действует только периодическое протапливание.

Ранее сообщалось, что свыше 700 котельных Ленобласти подготовили к зиме.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)