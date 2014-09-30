Свыше 700 котельных Ленобласти подготовили к зиме

Однако остается нерешенной проблема синхронизации подачи тепла до домов и распределения его внутри зданий.

С 23 сентября по 4 октября все районы Ленинградской области начали отопительный сезон. Аварийные бригады находятся в полной готовности к работе, сообщила пресс-служба областной администрации.

Всего к осенне-зимнему сезону было подготовлено 717 котельных, 2371 км тепловых сетей, 5223 км газовых сетей, а также накоплен запас угля на уровне 114% и жидкого топлива на уровне 124%.

Однако остается нерешенной проблема синхронизации подачи тепла до домов и распределения его внутри зданий. Губернатор Александр Дрозденко призвал Комитет государственного жилищного надзора и контроля уделить особое внимание данной проблеме.

Ранее мы сообщили о том, что качество дорог в Ленобласти превысило средний показатель по России.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)