Качество дорог в Ленобласти превысило средний показатель по России

Согласно данным Росстата, к концу 2022 года 51,3% региональных и межмуниципальных трасс региона были приведены в надлежащее состояние.

В Ленобласти более половины автомобильных дорог теперь соответствуют установленным нормам. Согласно данным Росстата, к концу 2022 года 51,3% региональных и межмуниципальных трасс региона были приведены в надлежащее состояние. Этот показатель превышает среднероссийский уровень, который составляет 50,6%.

Хотя цифра в половину может казаться скромной, она значительно улучшилась по сравнению с 2014 годом, когда лишь 44,3% российских дорог соответствовали нормативам. За последние десять лет Ленинградская область сделала большой шаг вперед в улучшении своего дорожного хозяйства.

Для сравнения, в Петербурге в 2014 году 66% дорог соответствовало стандартам, а к 2022 году этот показатель увеличился до 68,2%.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть намерена ввести важные изменения в профобразование.

Фото: Правительство Ленобласти (архив)

