Ленобласть намерена ввести важные изменения в профобразование

Предлагаемые реформы направлены на удовлетворение потребностей региона.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выступил с инициативой о проведении значительных изменений в системе среднего профессионального образования (СПО). Как сообщает пресс-служба областного правительства, предлагаемые реформы направлены на удовлетворение потребностей региона.

Дрозденко уверен, что необходимо изменить формат среднего профессионального образования, сделав акцент на возможность быстрого освоения профессий сроком до одного года. Следующий уровень — подготовка высококвалифицированных специалистов ("синие воротнички") с обучением длительностью до трёх лет, а затем — получение высшего профессионального образования.

Кроме того, председатель комитета общего и профессионального образования Вероника Реброва представила новую модель профориентации, основанную на выявлении интересов школьников к различным профессиям начиная с 6-го по 9-й классы, а также на создании выпускных предпрофессиональных классов.

С 1 сентября 2023 года во всех образовательных учреждениях России вводится единая модель профориентационной деятельности — профминимум, который охватывает учащихся с 6 по 11 класс. Эта модель включает семь направлений работы: пять направлений для учеников 6-9 классов (урочные занятия, внеклассная деятельность, практический профориентационный модуль, сотрудничество с родителями, дополнительные образовательные программы) и два дополнительных направления для старшеклассников (профильные предпрофессиональные классы и профессиональное обучение).