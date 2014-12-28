В Ленобласти будут решать проблемы подростков

Подростковый период является сложным этапом в жизни каждого человека. Из-за особенностей психики молодежь может воспринимать даже самые обычные ситуации как кризисные и неразрешимые. Это касается, в частности, школьников, для которых такие моменты являются совершенно новыми, пишет spb.aif.ru.
На прошлой неделе эксперты обсудили трудности, с которыми сталкиваются подростки, в ходе "Управленческой мастерской", проведенной в РГПУ имени Герцена.
Трёхдневный семинар прошёл в рамках усилий подкомиссии по профилактике кризисов среди молодежи Государственного Совета РЫ. В этом году в нем приняли участие более 160 специалистов: врачей, педагогов, психологов. Открыли мероприятие уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Мария Львова-Белова отметила, что ранее не существовало единой терминологии, но сейчас эксперты разработали глоссарий с 29 понятиями, что поможет унифицировать подходы к проблемам.
Ранее мы сообщили о том, что юный гатчинец завоевал Гран-При Всероссийского вокального конкурса.
Фото: Pxhere
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