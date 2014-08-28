Юный гатчинец завоевал Гран-При Всероссийского вокального конкурса

Церемония награждения прошла в Государственной академической Капелле.

В Петербурге были объявлены результаты I Всероссийского конкурса "Юный вокалист". Абсолютным победителем и обладателем Гран-При стал ученик из Ленинградской области Иван Оськин.

Церемония награждения прошла в Государственной академической Капелле. Кроме того, Иван Оськин был удостоен специального диплома "За лучшее исполнение произведения из репертуара Ирины Богачевой".

Как сообщили в администрации Гатчинского района, Иван Оськин является учащимся шестого класса средней школы №8 в Гатчине и пятого класса хоровой музыкальной студии "Апрель". Победителю помогли педагоги Елизавета Аксагова и Наталия Иванова.

Стоит отметить, что Всероссийский конкурс "Юный вокалист" был организован в честь 85-летия со дня рождения Народной артистки СССР Ирины Богачевой. Участие в конкурсе приняли около тысячи исполнителей из 49 регионов России.