Физик из Санкт-Петербурга стал учителем года России

В финальных испытаниях в 2024 году участие приняли 90 учителей.

В Кремлёвском дворце прошла торжественная церемония награждения победителей всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере образования и праздничный концерт, посвящённый Дню учителя.

Так, победителем конкурса "Учитель года России" стал Леонид Дедюха из Санкт-Петербурга. Он выпускник Новосибирского государственного педагогического университета. Сейчас преподаёт физику в Академической гимназии № 56 им. М.Б. Пильдес, мечтает разработать и внедрить в школы России методический комплекс по физике для филологических классов (рабочее название — "Физика для "лириков").

"Самый страшный грех - это скучать" - говорил великий ученый Лев Ландау. Для меня профессия учителя - самая нескучная профессия на земле" Учитель физики Леонид Дедюха

Отметим, что российских учителей с профессиональным праздником поздравил зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Глава Минпросвещения РФ вместе с детским коллективом прочитал на сцене стихотворение Андрея Дементьева "Не смейте забывать учителей".

Ранее Piter.TV сообщал, что петербургские педагоги удостоились почетных званий и наград.

Фото: ВКонтакте / "Учитель года России"