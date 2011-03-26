Петербургские педагоги удостоились почетных званий и наград

Свыше ста работников из сферы просвещения были награждены премиями.

Сегодня днем в Смольном состоялась церемония награждения лучших работников сферы образования. Губернатор Александр Беглов вручал награды выдающимся педагогам и руководителям госучреждений, – следует из сообщения пресс-службы Администрации Санкт-Петербурга.

Звания "Заслуженный работник просвещения Санкт-Петербурга" и "Заслуженный учитель Санкт-Петербурга" были учреждены в 2022-м году. Таким образом, 20-го сентября данные титулы присваивались уже второй раз. Их были удостоены 13 человек. Еще 10 людей стали лауреатами премии "Лучший руководитель государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга" от правительства города.

Премий и нагрудного знака "За гуманизацию школы Санкт-Петербурга" удостоились 95 учителей. Утвержденная в 1991-м году, данная награда была с тех присвоена уже более чем трем тысячам педагогов Северной столицы.

У нас великий город с великой историей. Но одна из страниц его истории совершенно особая - это блокада. Трагическая и одновременно героическая тема блокады Ленинграда должна быть представлена в наших школах. Не обязательно создавать музей, это может быть экспозиция в каком-либо общем пространстве. Но дети должны знать основные даты блокады. Если мы не будем об этом напоминать, не будем говорить, наши оппоненты все сделают, чтобы наши дети это забыли. У каждого района есть свои герои. Образовательные учреждения должны хранить их имена. Прошу отнестись к этим словам как к моему поручению. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Ранее мы рассказывали, что большинство родителей Петербурга, согласно исследованию, помогает своим детям с домашними зданиями.

Фото: пресс-служба Смольного