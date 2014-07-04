Большинство родителей петербургских школьников помогают детям с домашними заданиями

Чаще всего помощь требуется ученикам младшей школы, так как современные учебники порой вызывают трудности понимания у детей.

Согласно исследованию, проведенному сервисом по поиску работы SuperJob, большинство родителей в Петербурге активно участвуют в образовательном процессе своих детей. 9 из 10 родителей школьников помогают своим детям выполнять домашние задания, причем треть из них делает это часто, а половина - периодически.

Чаще всего помощь требуется ученикам младшей школы, так как современные учебники порой вызывают трудности понимания у детей.

Что касается студентов, то около 4% родителей учащихся колледжей продолжают помогать своим детям, хотя количество таких случаев значительно меньше, чем среди школьников. Среди родителей студентов вузов ситуация аналогична - около 3% продолжают участвовать в выполнении учебных заданий.

Ранее мы сообщили о том, что спрос на HR-специалистов в Петербурге вырос на 19%.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")