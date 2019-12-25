Спрос на HR-специалистов в Петербурге вырос на 19%

Что касается зарплат в городе, то HR-специалист может рассчитывать на среднюю оплату труда в размере 77,3 тысячи рублей, что на 13,3 тысячи больше, чем годом ранее.

Петербург сталкивается с нехваткой специалистов в области управления персоналом, особенно HR-специалистов. Согласно данным hh.ru, за последний год спрос на таких сотрудников в городе вырос на 19%. Средние зарплаты в этой сфере увеличились на 20%, достигнув уровня 77,3 тысячи рублей. Тем не менее, на платформах по поиску персонала встречаются и вакансии с зарплатами от 300 до 500 тысяч рублей.

Аналитики отмечают, что это общероссийский тренд: спрос на HR-персонал растет уже второй год подряд. За последние несколько месяцев российские работодатели разместили на платформе более 65 тысяч вакансий в сфере управления персоналом и тренингов. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего вакансий связано с подбором персонала на рядовые должности (39%), однако также растет спрос на менеджеров по компенсациям (за год прирост на 41%), руководителей отделов персонала (на 36%) и директоров по персоналу (на 20%). Единственная категория, в которой спрос снизился, это бизнес-тренеры, прирост которых составил лишь 1%.

В Петербурге за последние месяцы компании искали более 6,4 тысячи таких специалистов, что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Что касается зарплат в городе, то HR-специалист может рассчитывать на среднюю оплату труда в размере 77,3 тысячи рублей, что на 13,3 тысячи больше, чем годом ранее. В среднем по стране зарплаты в сфере управления персоналом выросли на 12,8 тысячи рублей и составляют 65,7 тысячи рублей.