Эксперт перечислила перспективы онлайн-обучения детей

По словам эксперта, одним из преимуществ обучения на дому является возможность адаптировать весь учебный процесс под индивидуальные особенности ребенка.

Онлайн-образование детей является перспективным направлением, и этот формат будет развиваться, уверена профессор, руководитель Центра функциональной грамотности компании "Мобильное электронное образование" Наталия Любомирская. В интервью телеканалу 360.ru она выделила преимущества и недостатки домашнего обучения.

По словам эксперта, одним из преимуществ обучения на дому является возможность адаптировать весь учебный процесс под индивидуальные особенности ребенка. Например, дети, увлекающиеся спортом или искусством, могут совмещать эти интересы с обучением.

Любомирская также подчеркнула, что многие родители недовольны качеством образования в обычных школах и отношением к детям. Некоторые негативные отзывы основаны на мифах, а другие имеют реальные основания.

Главное преимущество домашнего образования, по мнению специалиста, заключается в том, что дети, живущие вдали от хороших школ, могут получать достойное образование онлайн. Пандемия COVID-19 способствовала распространению такого формата обучения, но сейчас, из-за различных жизненных обстоятельств, многие школьники живут за границей.