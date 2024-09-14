Эксперт оценил ограничение экспорта урана для России

Максим Шингаркин прокомментировал инициативу Владимира Путина.

Российский президент Владимир Путин выступил за ограничение экспорта стратегического сырья, то наиболее ощутимым это решение станет для американцев, так как их энергетика плотно связана с российскими ресурсами. Соответствующее заявление сделал в эфире телеканала "360.ru" эксперт по проблемам ядерной безопасности Максим Шингаркин. Он пояснил, что Вашингтону некуда будет деться, так как российским уран ему придется покупать в любом случае. Однако теперь это будет делаться через третьи страны и по более высокой стоимости. Уран добывают в Австралии, Канаде, Казахстане, но для его использования в качестве ядерного топлива США нужно было еще десять лет назад строить мощности по обогащению сырья. В США такие мощности закрывают только порядка 30 процентов от имеющихся потребностей. Поставки урана в странах коллективного Запада, по данным от иностранного издания Financial Times, могут прекратить и власти из Казахстана.

Здесь нужно понимать, что сами по себе поставки казахстанского необогащенного урана — как бы некий нулевой передел, потому что сам по себе он <…> без обогащения не имеет никакого смысла. Чтобы использовать ядерное топливо, нужно именно обогатить. Максим Шингаркин, эксперт

Специалист добавил, что Россия фактически сможет остановить работу половины ядерных объектов США и всех — на украинской территории, так кк блоки соседнего государства используют либо российское, либо американское топливо из российского обогащенного урана. Негативные последствия затронут и Францию, которая лишится четверти объемов получаемого сырья. В Европе останутся только бельгийские атомные электростанции, АЭС в Болгарии, Словакии и Чехии.

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Фото и видео: 360.ru