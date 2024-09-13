В Кремле рассказали об экспорте редких металлов.

Предложение российского президента Владимира Путина подумать об ограничениях экспорта титана и никеля из страны за границу не связано с поставками западного оружия Вооруженным силам Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 13 сентября сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник из Кремля прокомментировал инициативу по ограничению поставок редких металлов.

Это никак не связанные вещи. Это связано в целом с практикой незаконных торговых ограничений, попытками постоянно прибегать к новым и новым рестрикциям в торговле в отношении нашей страны. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: вовлеченность США и Европы в украинский конфликт носит прямой характер.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ