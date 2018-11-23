Песков: вовлеченность США и Европы в украинский конфликт носит прямой характер

По его словам, каждый новый шаг повышает степень этой вовлеченности.

Вовлеченность США и Европы в украинский конфликт носит прямой характер. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, каждый новый шаг повышает степень этой вовлеченности. Также Песков ответил на вопрос, может ли разрешение администрации США бить ВСУ дальнобойными ракетами по территории РФ стать началом прямого конфликта с Западом. В Кремле отметили, что такие решения уже могли быть приняты Вашингтоном.

Ранее Песков рассказал, что отказ США от использования Украины может поставить точку в конфликте.

Видео: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК