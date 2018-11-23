Он напомнил, что у Москвы есть четкая позиции по данному вопросу.

Отказ США от использования Украины может поставить точку в конфликте. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле ответили на вопрос, мог ли звонок президента США Джо Байдена президенту России Владимиру Путину поставить точку в конфликте на Украине. Песков отметил, что такой звонок не повлиял бы на текущие события. Он напомнил, что у Москвы есть четкая позиции по данному вопросу.

Мы неоднократно говорили, что точку почти во многом может поставить отказ Соединенных Штатов от своей политики использования Украины, как расходный материал в попытке подавлять все, что связано с Российской Федерацией. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что Путин во вторник будет наблюдать за активной фазой учений "Океан-2024".

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