Песков: Путин во вторник будет наблюдать за активной фазой учений "Океан-2024"

Глава государства примет участие в начале активной фазы учений из ситуационного центра в Кремле.

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 10 сентября, будет наблюдать за активной фазой учений "Океан-2024". Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства примет участие в начале активной фазы учений из ситуационного центра в Кремле. Песков подчеркнул, что к участию в таких мероприятиях привлекаются зарубежные партнеры. Кроме того, Путин сделает заявление в рамках

Ранее Песков заявил, что планы по вытеснению ВСУ из Курской области не для публичного обсуждения.

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