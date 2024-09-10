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Песков: Путин во вторник будет наблюдать за активной фазой учений "Океан-2024"

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Глава государства примет участие в начале активной фазы учений из ситуационного центра в Кремле.

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 10 сентября, будет наблюдать за активной фазой учений "Океан-2024". Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства примет участие в начале активной фазы учений из ситуационного центра в Кремле. Песков подчеркнул, что к участию в таких мероприятиях привлекаются зарубежные партнеры. Кроме того, Путин сделает заявление в рамках

Ранее Песков заявил, что планы по вытеснению ВСУ из Курской области не для публичного обсуждения.

Видео: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК

Теги: дмитрий песков, пресс-секретарь президента россии, учения
Категории: Лента новостей, Новости России,

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