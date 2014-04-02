Петербургский педагог стал финалистом конкурса "Учитель года России"

Мужчина работает учителем 5 лет.

Учитель истории и обществознания из Петербурга вышел в финал конкурса "Учитель года России". Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Егор Киреев работает в школе №619 Калининского района. На данный момент стаж педагога составляет 5 лет. Помимо преподавания он активно занимается научно-исследовательской деятельностью, учится в аспирантуре. В своей кандидантской Киреев изучает проблематику социально-исторической памяти в странах Восточной Европы и России. Среди хобби — военно-историческая реконструкция, экспериментальная археология, горный туризм и рафтинг.

Сопричастность к будущему, высокий темп жизни, нацеленность на результат, условия для творчества – все это ежедневно вдохновляет меня идти к ученикам. Школа всегда находится в поиске инновационных решений. В моем представлении, она расположена на острие общественного развития. Егор Киреев.

Финал всероссийского конкурса пройдет с 20 октября по 5 октября в Тюмени.

Фото: ВКонтакте / Егор Киреев