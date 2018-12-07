Средняя зарплата петербургских учителей выросла на 5,7%

В среднем зарплата учителя составила 58 491 рубль.

В пятницу, 26 марта, начальник планово-финансового отдела комитета по образованию Петербурга Ольга Солдатова на заседании постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению рассказала, сколько составляет средняя заработанная плата региональных учителей в 2020 году.

По отношению к показателям 2019 года, в 2020 году зарплата педагогов составила 58 491,60 рублей, что на 5,7% больше. По словам Солдатовой, у отдельно взятого учителя зарплата может быть как выше, так и ниже. Кроме того, в текущем году Смольный заложил в бюджет средства для дальнейшего увеличения учительских зарплат.

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Фото: Piter.TV