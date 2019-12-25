Директор школы №6 стала председателем комитета образования Выборгского района

В своем докладе Лариса Самченко рассказала о системе образования Выборгского района, описала свое видение в решении существующих проблем. Также она ответила на вопросы членов комиссии.

В среду, 24 марта, состоялось заседание комиссии комитета общего и профессионального образования Ленобласти, которое прошло в режиме ВКС. Замглавы районной администрации Николай Шишкин представил кандидата на замещение должности председателя комитета образования Ларису Самченко, директора школы №6 г. Выборга. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В своем докладе Лариса Самченко рассказала о системе образования Выборгского района, описала свое видение в решении существующих проблем. Также она ответила на вопросы членов комиссии.

Кандидатуру Ларисы Самченко единогласно утвердили на должность председателя районного комитета образования. В заседании участвовал директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения РФ Евгений Семченко.

Лариса Самченко в сфере образования работает более 30 лет, начинала она с должности учителя русского языка и литературы, сейчас является директором школы. Она награждена почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, имеет звание "Почетный работник сферы образования РФ".

Выборг присоединится к Всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями". Родители смогут пройти всю процедуру сдачи ЕГЭ – от пропуска в пункт до получения своих результатов.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО