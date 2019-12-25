Выборг присоединится к Всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями"

Родители смогут пройти всю процедуру сдачи ЕГЭ – от пропуска в пункт до получения своих результатов.

Выборг 24 марта присоединится к ежегодной Всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями". Возможность сдать пробный экзамен также предоставляется и представителям СМИ. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Мероприятие состоится 24 марта в 16:00 в школе №14 (улица Гагарина, дом 36). Участники акции в этом году напишут сокращенный вариант единого государственного экзамена по русскому языку.

Родители смогут пройти всю процедуру сдачи ЕГЭ – от пропуска в пункт до получения своих результатов. В том числе, регистрацию, организацию рассадки в аудиториях, выполнение заданий. Также они узнают, какие меры эпидемиологической безопасности применяются в пунктах сдачи ЕГЭ.

Желающим принять участие в акции необходимо позвонить в комитет образования администрации МО "Выборгский район" по телефону: 8 (81378) 3-58-74.

Цель данной акции – помочь выпускникам и их родителям снять психологическое напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ.

В библиотеке А. Аалто проходит Неделя детской книги.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО