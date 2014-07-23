Все мероприятия можно посещать только по предварительной записи.

С 19 по 27 марта в библиотеке А. Аалто пройдет Неделя детской книги "Россия – книжная страна" – большое литературное путешествие. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В связи с ограничениями Роспотребнадзора, посещение всех мероприятий детской библиотеки – строго по предварительной записи, тел.: 8 (81378) 2-07-54.

Посещение всех мероприятий Филиала № 1 также строго по предварительной записи, тел.: 8 (81378) 2-43-91.

Ежегодно библиотека А. Аалто принимает участие в Неделе детской книги. Учреждение предлагает посетителям собственную программу мероприятий, тема которых каждый год обновляется.

На прошлой неделе в Выборге стартовал районный фестиваль-конкурс "Выборгская весна-2021".

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО