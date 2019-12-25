В Выборге стартовал районный фестиваль-конкурс "Выборгская весна-2021"

В рамках фестиваля на трех площадках Выборга пройдут конкурсы юных пианистов, исполнителей на струнных смычковых, духовых и народных инструментах.

В Школе искусств 17 марта состоялось открытие ежегодного районного фестиваля-конкурса "Выборгская весна-2021". Участники – учащиеся музыкальных и художественных отделений школ искусств Выборга и района. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В рамках фестиваля на трех площадках Выборга пройдут конкурсы юных пианистов, исполнителей на струнных смычковых, духовых и народных инструментах. Также состоится олимпиада по сольфеджио, будут организованы выставки работ учащихся художественных отделений. Фестиваль завершится 10 апреля конкурсом хоровой музыки "Мир глазами детей".

Организатором мероприятия является администрации МО "Выборгский район".

Ранее выборгская гимназистка прошла в финал всероссийского конкурса "Без срока давности". Десятиклассница Валерия Кац в своем сочинении рассказала биографию 93-летнего ветерана из Выборга Петра Дмитриевича Киселева.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО