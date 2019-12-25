Выборгская гимназистка прошла в финал всероссийского конкурса "Без срока давности"

Итоги всероссийского конкурса будут поведены после 15 апреля 2021 года.

Работа ученицы гимназии №11 Выборга Валерии Кац участвует во всероссийском конкурсе сочинений "Без срока давности". Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В 2021 году на региональный этап конкурса представили 51 сочинение учащихся из 18 муниципальных районов Ленобласти. На федеральный уровень конкурса направлены работы трех школьниц, которые стали лучшими в своей возрастной категории. Так выборгская десятиклассница Валерия Кац в своем сочинении рассказала биографию 93-летнего ветерана из Выборга Петра Дмитриевича Киселева.

Итоги всероссийского конкурса будут поведены после 15 апреля 2021 года. Победители конкурса "Без срока давности" 2020 года стали участниками Парада Победы на Красной площади.

Ранее юнкоры гимназии №11 Выборга оказались среди лучших в Ленобласти. В их числе оказалась Валерия Кац, занявшая первое место в своей возрастной группе.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО