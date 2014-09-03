Юнкоры гимназии №11 Выборга оказались среди лучших в Ленобласти

Подведены итоги ежегодного регионального конкурса "Юный журналист", в котором приняли участие начинающие корреспонденты гимназии № 11 г. Выборга. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.
Конкурс проходил в два этапа в двух возрастных группах: 11-13 лет и 14 -18 лет. Выборгские юные корреспонденты гимназии №11 оказались в числе победителей и призеров конкурса.
Старшая группа:
1 место – ученица 10 класса Валерия Кац
3 место – ученица 11 класса Полина Лесникова.
Младшая группа:
3 место – ученик 6 класса Даниил Баязитов.
Помимо этого, десятиклассница Валерия Кац выдвинута кандидатом на присуждение ежегодной Премии губернатора Ленобласти. Руководителем гимназического объединения "Юный журналист" является учитель русского языка и литературы Ольга Колодяжная.
За время участия в конкурсе учащиеся МБОУ "Гимназия №11" неоднократно становились его победителями и призерами. Руководителем гимназического объединения "Юный журналист" является учитель русского языка и литературы Ольга Колодяжная.
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Фото: pixabay
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