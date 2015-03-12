Выборгский велогонщик Александр Власов стал вице-чемпионом гонки "Париж-Ницца"

Заключительный этап "Париж-Ницца" сократили из-за ограничений, введенных в Ницце. В итоге гонщики проехали 92.7 км по среднегорной трассе.

В драматичной развязке престижной многодневной гонки "Париж – Ницца" два гонщика команды Astana – Premier Tech заняли два призовых места в генеральной классификации. Выборгский гонщик Александр Власов стал вице-чемпионом гонки, заняв второе место, Йон Исагирре стал третьим призером. Помимо этого, Александр Власов стал победителем в молодежной классификации, завоевав белую майку, Astana – Premier Tech одержала победу в итоговой общекомандной классификации. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Заключительный этап "Париж-Ницца" сократили из-за ограничений, введенных в Ницце. В итоге гонщики проехали 92.7 км по среднегорной трассе. Трасса была скоростная и опасная, Власов даже упал, но продолжил гонку.

Я очень рад своему второму месту и белой майке. Я впервые на "Париж-Ницце", и очень здорово дебютировать на такой знаменитой гонке сразу с подиумом. Последний этап получился очень нервным, скорость была невероятная, а маршрут достаточно опасным. В какой-то момент я попал в завал с Алексеем Луценко, но, к счастью, мне быстро удалось вернуться в гонку. Александр Власов, велогонщик

Ранее в Выборге состоялась встреча триумфаторов ралли "Дакар 2021".

Фото: Astana – Premier Tech