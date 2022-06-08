Велогонщик сбил собственную жену после победного финиша

Она отделалась ссадинами и небольшим рассечением.

Колумбийский велосипедист Луис Карлос Чиа сбил собственную жену после победного финиша спринтерской гонки. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на местные СМИ.

25-летний колумбиец пересек финишную черту первым, однако после финиша на скорости не смог избежать столкновения с женой. Та вышла на дорогу, чтобы сфотографировать мужа. Чиа заявил, что хотел остановиться, но из-за дождя не среагировали тормоза.

Супруга велогонщика отделалась ссадинами и небольшим рассечением. Ей наложили несколько швов на голову.

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Видео: YouTube / Periodismo Público